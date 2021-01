Ungdomsskulane og vidaregåande skulane går tilbake til raudt nivå

Nyhende

For å få få ned smittetala i januar, innfører regjeringa nye koronatiltak som i første omgang varer til 18. januar. Dei rår ungdomsskulane og vidaregåande skulane om å følgje raudt tiltaksnivå i smittevernrettleiaren.

Seint i går kveld vart det klart at høgskulane, universiteta og fagskulane køyrer digital undervisning fram til 18. januar.

– Bruk av raudt nivå i skulane i område med høgt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetala gjekk kraftig ned for 13-19-åringar i vekene etter at raudt nivå vart innført i delar av landet. No ser me at smittenivået i samfunnet er på veg opp, og difor kjem me med ei nasjonal anbefaling om at alle ungdomsskular og vidaregåande skular bør gå til raudt tiltaksnivå i ein periode, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i ei pressemelding.

Dette gjeld uavhengig av det lokale smittenivået.

Kunnskapsdepartementet meiner at kommunar med høgt smittepress bør vurdere å oppjustere til raudt nivå også barnehagar og barneskular.

Det er eit mål at elevane i stor grad er på skulen. Raudt nivå vil seie at det er auka krav om færre kontaktar, og at ein held oversikt over dei. På grunn av avstandskravet (1 meter) vil det ved raudt nivå på mange skular i praksis føre til ein kombinasjon av oppmøte på skulen og digital heimeundervisning.

Kunnskapsministeren har tillit til at skulane fint greier å finne gode løysingar lokalt, då alle skulane skal ha gode planar for å gå til raudt nivå.

Store barn lettare smitta enn små barn

Veslejulaftan kom det europeiske smittevernbyrået ECDC med ei kunnskapsoppsummering om korleis smitte sprer seg mellom born og unge på skule. Hovudbodskapen er at barn og unge ikkje sprer så lett smitte vidare, samtidig er det forskjell mellom aldersgruppene.

Ungdom mellom 16 og 19 år har eit smittemønster som liknar meir på unge vaksne. ner på de unge voksne. Det ser ut til å vere ein gradvis overgang frå veldig lite smitte frå små barn til noko meir blant ungdom og mest blant vaksne.

Det er ikkje nasjonale føringar for folkehøgskulane. Dei skal følgje råd frå lokale helsemyndigheiter.