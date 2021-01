Tobias frå Ulsteinvik blei årets nyttårsbarn på Nordvestlandet

Nyhende

01.01.2021 kl. 01.34 kom vår lisje Tobias til værda, han kjempa for å rekke fyrverkerishowet, men vart desverre litt seint ute til det. Han vart derimot det første nyttårsbarnet i Volda, med sine 54 cm å 4190 gram. En prestasjon av både barn å mor - alle he det bra å håpe å få kome heim snart. Godt nyttår fra oss.

Det skreiv barnefar Kent Gardshol på sin Facebook-konto 3. januar. Han og sambuaren Marlen Bøhmer blei med andre ord nybakte foreldre berre litt over ein og ein halv time inn i det nye året. Og - Tobias var ikkje berre først ute ved Volda sjukehus - han var også først ut på heile Nordvestlandet. For ved Ålesund sjukehus var det ingen fødde før han 1. januar.

- Det var jo veldig stor stas å vere først ute. Då vi såg at det kunne bli fødsel akkurat rundt nyttår, så håpte vi jo at Tobias ville vente - slik at vi akkurat klarte å passere midnatt. Så skjedde det, seier Marlen Bøhmer og Kent Gardshol flirande.

Også dei tilsette ved fødeavdelinga i Volda var stolte over å ha slått Ålesund sjukehus i år, får Vikebladet Vestposten opplyst.

Song for bursdagsbarnet

Ei tid etter fødselen kom både jordmora som tok i mot Tobias og fleire med ho inn til dei nybakte foreldra og barnet.

- Dei hadde med seg eit bord med norske flagg og to glas med sprudlande Mozell - og song gratulerer med dagen til Tobias. Det var ein fin augneblink, seier Marlen og Kent.

Reiste heim måndag

Som det vanlegvis er med førstefødande, blei Marlen og Tobias verande på Volda sjukehus nokre dagar etter fødselen, men måndag fekk dei kome heim.

- Alt har gått veldig bra, og no blir det å venne seg til den nye, spanande situasjonen. Vi har hatt vår første natt i eigen heim, og alt har gått bra så langt, seier Marlen og Kent, som bur på Øvre Saunes i Ulsteinvik.

Med koronarestriksjonar og innskrenka besøkstider var tida fram mot fødselen spesiell for Kent, men då fødselen kom i gang - fekk han kome inn og vere saman med Marlen.

- Eg fekk vere med på fødselen - og var der heilt til Marlen og Tobias fekk seg eit nytt rom - noko eg set stor pris på, seier Kent.

Marlen fortel at dei er veldig takksame for den gode hjelpa dei fekk frå dei tilsette på fødeavdelinga.

- Dei er fantastisk flinke, seier ho til slutt.

Det var i alt 486 fødslar ved Volda sjukehus i 2020 - opplyser fødeavdelinga.