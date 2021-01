Nyhende

– Nei, dette var heilt utruleg, seier ei overraska Gerd Gaasø då ringer henne for å fortelje henne at ho er trekt som ein av vinnarane av bildekonkurransen «Kvar i Hareid og Ulstein». Ho fortel at ho har prøvd seg litt på konkurransen kvart år, men at det er første gongen ho har greidd alle oppgåvene.