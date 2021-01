Nyhende

Anders Riise skal møte som stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Høgre. Rett nok er det berre snakk om ein periode frå januar til april, medan partikollega Vetle Wang Soleim har foreldrepermisjon, men Riise, som er 1. vara til Stortinget for Møre og Romsdal Høgre, gler seg like fullt til å ta fatt på arbeidet.