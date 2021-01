Brann i lyktestolpe

Nyhende

Hareid og Ulstein brannvesen rykte torsdag kveld ut til Liavegen i Hjørungavåg etter å ha fått melding om brann i ein lyktestolpe. Det melder 110-sentralen på Twitter litt over klokka 23 torsdag. Brannvesenet melder om at dei har full kontroll og at det er ingen dramatikk på staden.