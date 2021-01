Alvorleg og kritisk skadde etter frontkollisjon på Eidet

Nyhende

To bilar har kollidert front mot front på Fv. 61 over Eidet mellom Ulstein og Hareid. I følgje politiet er i alt tre personar involvert i ulukka, alle skal vere bevisste, vert det opplyst på Twitter. Den eine av bilane har hamna utfor vegen.

I følgje 110-sentralen skal fleire personar ha vore fastklemde i bilane, men alle er no frigjort og vert tekne hand om av helsepersonell.

Politiet opplyser at ein av bilførarane skal vere kritisk skadd, medan føraren av den andre bilen er alvorleg skadd. Begge er frakta med luftambulanse til sjukehuset i Ålesund. Den tredje personen som var involvert i lukka vart frakta med ambulanse til sjukehus.

Vegen er no stengt, men Vegrafikksentralen opplyser at mindre bilar vert omdirigert via kommunal veg. tørre køyretøy må vente med å få passere.

Politiet melder på Twitter at kriminalteknikarar og ulukkesgruppa til Statens vegvesen er tilkalla. Politiet er i ferd med å gjennomføre avhør og sikre spor på staden.

I følgje vitner på staden skal situasjonen ha vore nokså kaotisk etter ulukka og fleire bilar skal ha køyrt i grøfta på gamlevegen i forsøk på å køyre rundt ulukkesstaden.