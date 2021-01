Hareid - Sulesund: A-ruta er innstilt, B-ferja må gå om Solavågen

Nyhende

Ferjene i sambandet Hareid - Sulesund er tilbake i ordinær rute med avgang i A-ruta frå Sulesund klokka 17.00 og med B-ruta klokka 17.30.

A-ruta i sambandet Hareid - Sulesund har vore innstilt grunna teknisk feil. Fjord1 meldte om innstilt rute klokka 16.06 laurdag ettermiddag.

Fjord1 kom med ei ny oppdatering klokka 16.37 om at den tekniske feilen førte til at ferjekaiene på Sulesund ikkje var tilgjengelege og at B-ferja difor måtte gå via Solavågen fram til feilen vart retta.

Klokka 17.01 kunne Fjord 1 melde om at trafikken i sambandet no tek til å gå som normalt.