Den frie oppveksten i Haddal trigga fantasien til Åshild

Åshild Moldskred frå Haddal har brukt eigne erfaringar i den nye barneboka si. I boka «Berre hopp» stiller ho spørsmål med kva det er som gjer oss tøffare, og kvifor er det med sjølvtillit så komplisert?

Boka blir gitt ut på Det Norske Samlaget og blir lansert torsdag neste veke.

Åshild Moldskred bur i Trondheim, der ho studerer ergoterapi. Boka «Berre hopp! er hennar tredje bok. Ho har tidlegare skrive ungdomsbøkene «Mørketid» og «Farlig stille». Første boka var nominert til UPrisen. På spørsmål frå Vikebladet Vestposten om det kjem fleire bøker i vampyrserien, svarer forfattaren at det gjer det ikkje.

Om å prøve å bi tøffare

– Kva handlar boka «Berre hopp!» om?

– Den handlar om Ingeborg på elleve år, som kjenner seg aleine og usikker etter å ha blitt uvener med bestevenninna si. Ho er van med at Pernille er der viss nokon prøvar å erte ho for høyreapparata, men no merker Ingeborg for alvor at ho har ei funksjonsnedsetting som gjer ho annleis. Sjølvtilliten dalar, og storebror Emil prøvar å hjelpe ho med ‘å tole all mogleg drit’, som han seier i boka. Dei blir einige om at ho skal gjere fire skumle ting som ho aldri har tort før, og slik prøve å bli ei tøffare utgåve av seg sjølv, fortel Åshild Moldskred.

– Kvifor valde du å skrive om ei jente som ville bli modigare?

– Eg har sjølv brukt høyreapparat i tolv år, og hadde eit behov for å skrive om ei jente med same problematikk. For sjølv om eg fekk høyreapparata då eg var vaksen, var dette noko som gjekk ganske hardt utover sjølvtilliten. Etter å ha skjult høyreapparata så godt eg kunne i fleire år, blei eg lei av å skamme meg over noko som eg faktisk ikkje kunne forandre. I denne tida var det viktig for meg å prøve ut ting som kanskje kunne gjere meg meir robust, som det å teste grensene på snowboard, seier Moldskred.

I boka filosoferer ho over spørsmål som kva er det som gjer oss tøffare? Og kvifor er dette med sjølvtillit så komplisert?

Vil aldri gå tilbake å skrive bokmål

– Du har tidlegare gitt ut to ungdomsbøker, på bokmål. Kvifor valde du no å skrive ei barnebok på nynorsk?

– Det ærlege svaret er at eg er flinkare til å skrive bokmål og at det derfor var det enklaste valet. Men etter at eg flytta frå Oslo og la handlinga i neste bok til Møre og Romsdal, kjende eg på ei lyst til å børste støv av nynorsken. Her fekk eg god hjelp av mi språksterke mamma, som har lese og retta mange versjonar. Og no kan eg med handa på hjartet seie at eg aldri vil gå tilbake til å skrive bokmål.

– Du har vakse opp i Haddal, trur du det har prega forfattarskapen din?

– Ja, eg trur det har forma lidenskapen min etter å dikte historier. Eg trur ein ganske fri oppvekst i ei bygd der vi var mykje ute, har trigga fantasien min, svarer Moldskred.

Ho fortel at dei klatra mykje i tre, hadde rolleleikar i skogen, og undersøkte alle moglege rare stadar, som å krype gjennom stikkrenner under vegen. Dessutan hadde ho god tid til å kjede seg, sidan det ikkje var særleg å finne på inne og at tilbodet om fritidsaktivitetar var lite. – På den måten blei eg tvunge til å vere kreativ, som å ha ei skuff med eigne oppfinningar i kommoden på rommet.

I oppveksten var eitt av høgdepunkta i veka når morfaren, Kåre Holstad, kom på besøk og hadde med seg eit lass med ‘Tuss og Troll’ og ‘Smørbukk’. Han las med stor innleving. – Desse verdifulle lesestundene er eg sikker på var ein av grunnane til at eg utvikla ein frodig fantasi, avsluttar Moldskred.