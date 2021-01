Himmelsk korrekturlakk

Nyhende

Det nye året er for tida farga kvitt. Då tenkjer eg ikkje på dei som har roa ned på alkoholinntaket etter ein kanskje noko utsvevande desembermånad, og tar ein kvit månad. Nei, eg tenkjer heilt konkret på det kvite gullet som endeleg har lagt seg på bakken, til og med her på ytre søre. Eg veit at det å prise snøen er ein risikosport, for ikkje alle deler lykkekjensla. Ein kan plassere menneske i to grupper ut frå ulike preferansar, som dei som elskar eller hatar morgonar, lyrikkanalyse og vinterbading. – Eller altså snø.