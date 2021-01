Nyhende

Dagens foto er av Johannes Thorkildson (t.v.) og Thorvald Bjørndal, to kjende karar i Ulsteinvik – i alle fall for ein generasjon sidan. Dei to var naboar i Vikemyra og har blitt foreviga under eit tilfeldig møte, truleg etter at Thorvald Bjørndal har vore i posten (Jøsvoll-huset) og henta aviser. Han har i alle fall stappa fleire aviser i lomma på dressjakka si.