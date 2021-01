Sjå pressekonferanse om koronasituasjonen

Nyhende

Måndag ettermiddag deltek statsminister Erne Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på ein pressekonferanse der dei vil gjere greie for koronasituasjonen. Dette skjer etter at dei har informert Stortinget om handteringa av koronapandemien. Ein reknar med at pressekonferansen vil starte rundt 14:00.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil òg vere til stades på pressekonferansen.

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon som står for sendinga frå pressekonferansen.