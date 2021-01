Nyhende

Utan at eg skal gå djupt inn i diskusjonen om kven som vann valet i USA, kjenner eg for å løfte fram nokre moment om hjernevask og paradoks. Men fyrst; Dersom nokon av VPVB (Vikebladet Vestposten, red. anm) sine lesarar ynskjer vite fakta om valet i USA, vil eg foreslå nettsida til CISA. Det var til dette Homeland Security departementet Trump i 2018 sette sin beste mann, Christopher Krebs, til å overvake og sørge for at 2020-valet vart rettferdig og transparent gjennomført. Då Krebs på vegner av sine over 3 300 tilsette oppsummerte at «valet 3. november 2020 er det sikraste i amerikansk historie», vart han sparka av Trump. Som forventa av ein stor leiar, vart Kreps informert om avgjerda gjennom Twitter og der hetsa som «idiot» av sin arbeidsgjevar.