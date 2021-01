Nyhende

Førebels er det heimekontor som gjeld i huset i Hovsetsvingane i Ulsteinvik, men Kristina Strand (29) håper at ho etter kvart skal kunne finne eit eigne kontorlokale for rådgjevartenesta ho driv i regi av Assister Meg, og drive avdelingskontoret for Sunnmøre her i Ulsteinvik.