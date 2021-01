Vil lage møteplassar for gründerar for å skape kontakt og dialog

Nyhende

Julie Sundgot Andersen fortel at Vekst i Hareid både vil hjelpe dei etablerte næringslivsaktørane og få fram gründerane. Hoppid.no, Hareid kommune, landbrukskontoret og Vekst i Hareid går no inn i eit samarbeid om ei gründersatsing for å hjelpe fleire til å ta steget frå idé til kommersialisering.