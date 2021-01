Koplar til dei siste bygga etter vassbrotet

Nyhende

Hareid kommune melder i ei oppdatering onsdag morgon at ein er i ferd med å kople til att dei siste bygga som har vore råka av vassbrotet i Hareid sentrum tysdag ettermiddag. Kommunikasjonsansvarleg i kommunen, Erlend Friestad, melder at ein no håpar at alle skal ha vatn igjen innan 09:15.

Store deler av Hareid sentrum vart utan vatn på grunn av vassbrotet, men medan dei fleste fekk vatnet tilbake i løpet av ettermiddagen, så var det nokre som var direkte råka av brotet. Desse måtte vente over natta for å få tilbake vatnet og kommunen leverte difor ut drikkevatn til dei råka husstandane tidleg tysdag kveld.

Oppdatering: 09:40 melder Hareid kommune at alle dei råka har fått tilbake vatnet etter vassbrotet.