Arbeidarpartiet vil halvere ferjebillettprisen langs heile kysten

Nyhende

Per Vidar Kjølmoen, listetopp for Møre og Romsdal Arbeidarparti, og Hanne Notøy er strålande nøgde med at dei har fått gjennomslag i Arbeidarpartiet nasjonalt for at ferjeprisen må ned, og staten må ta rekninga. Dei meiner at det er for dyrt å reise med ferje.