Glade for at Brudevoll vil satse

Nyhende

Bennie Hansen (Frp) stilte spørsmål om det er lovleg av kommunen å ikkje legg ut denne eigedomen offentleg for sal. Ja, det er det. Aage Christensen i UEKF fortalde at dei er pliktige til å få ein takst på eigedomen, det har dei fått, og tilbydar byr også over takst. Dessutan gjennomfører dei ein transparent og open prosess, lokalavisa har skrive om dette ved fleire høve. Det vart sagt at om det var andre lokale utbyggjarar som var interesserte hadde dei hatt sjansen til å melde si interesse.