Tilsette og bebuarar råka av noro-virus

Nyhende

Hareid sjukeheim blir stengt for besøkande til over helga. Det melder Hareid kommune på sine nettsider. Der går det fram at det er påvist det smittsame noroviruset på sjukeheimen, både blant dei tilsette og bebuarane, og sjukeheimslegen og smittevernlegen har difor anbefalt stenging.

Hareid kommune melder at det i hovudsak er korttidseininga på sjukeheimen som er råka, men at ein også har tilfelle på bu- og skjerma-avdelinga. Det svært smittsame viruset kan gje kraftig mage- og tarminfeksjon, og sjukdomen kan vere hard for dei svakaste. Det blir også peika på at viruset toler godt både varme og kulde, desinfeksjon med klor eller alkohol, i tillegg til vanlege reingjeringsmidlar.

Kommunen skriv at ein vil gjere unntak ved særskilde høve og at ein må kontakte avdelingane på sjukeheimen om ein har spørsmål.