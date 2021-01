Meiner lensmannskontoret bør liggje i eit kommunesenter

Nyhende

Ulstein formannskap gjekk i mot tilrådinga frå kommunedirektøren om at det kan byggjast eit felles lensmannskontor for Ytre Søre Sunnmøre i Myrvåg. Dei har stor forståing for argumenta til politimeisteren og ser behovet for å styrke fagmiljøet for å kunne sikre eit godt kvalitativt tilbod til innbyggjarane i dei fire kommunane. Dei vil ikkje sette seg imot ei samlokalisering, men meiner at slike funksjonar bør liggje til eit etablert kommunesenter. Dei meiner at politiet og andre statlege organ må medverke til å følgje opp regjeringa sine målsetjingar og retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.