Nyhende

I Hareid kommune kom ein i gang med vaksinering mot korona for dei over 85 år denne veka. Neste veke startar Ulstein kommune opp med denne gruppa.

Ulstein kommune melder fredag at vaksineringa av dei over 85 vil starte opp på Ulstein helsestasjon i veke 5. Det er mellom 15 og 20 personar som vil få vaksine den komande veke og dei som er aktuelle for vaksinen blir kontakta på telefon. Også i tida framover vil kommunen ta kontakt med dei som er aktuelle for vaksinen på telefon, melder kommunen.