Nyhende

Frå måndag 1. februar til onsdag 3. vil Røysetvegen verte stengt for gjennomkøyring. Det melder Hareid kommune på sine nettsider. Det skjer på grunn av arbeid med vatn og avløp i området.

Måndag morgon går skyssen i området som normalt, men anleggsarbeidet får konsekvensar for busstrafikken rundt Snipsøyrvatnet etter dette og kommunen melder at løysinga blir drosje til og frå Røyset. For elevane på Nesset-sida blir det inga endring i skysstidene.

Når det gjeld elevane på vidaregåande skule blir skuleskyssen uendra, melder kommunen. Dette fordi denne køyrer over Ulset. Elevane frå Røyset må då ta seg til fylkesvegen ved Ulset og ta bussen derfrå, skriv kommunen på sine nettsider.