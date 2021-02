Nyhende

Førstkomande torsdag er det klart for gjeldsforhandling rundt selskapet Kleven Prosjekt 401 AS i Sunnmøre tingrett. Selskapet, også kalla for «Gamle Kleven Verft», blei verande i Hurtigruten sin eigedom etter at reiarlaget selde det nyetablerte, gjelds- og forpliktingsfrie selskapet «Nye Kleven Verft» til kroatiske DIV Group.