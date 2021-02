Reiselivssatsinga i Ulstein har fått si eiga nettside

Nyhende

– Visit Ulstein er eit reiselivsprosjekt initiert og gjennomført av Ulstein Næringsforum (UNF) og finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre. Vi arbeider no med å finansiere fase to av prosjektet, som er å utvikle og rigge reiselivet vårt for framtida og sesongen som står for døra, seier Anna Klara Måseide, prosjektleiar i Ulstein Næringsforum.