Samrøystes vedtak om plassering av lensmannskontoret

Etter ein del diskusjon vedtok Ulstein kommunestyre samrøystes framlegget til Ulstein Arbeidarparti. Gruppeleiar Renathe Rossi-Kaldhol (AP) tok til orde for at det bør vere faglege argument som styrer kvar lensmannskontoret bør liggje, så det ikkje blir lokaliseringsdebatt. - Det er ikkje tvil om at vi som innbyggarar i regionen er mest tent med å ha eit godt fagleg og stabilt lensmannskontor, som kan gi oss hjelp når vi virkeleg treng kompetent hjelp frå politiet. Då har vi auke moglegheita for eit godt tilbod til innbyggarane våre. Det er det aller viktigaste, avslutta Rossi-Kaldhol innlegget sitt med.