– Eg trur vi skal få til ein ryddig prosess

For nokre dagar sidan kom pressemeldinga som fortalde at om lag 100 av dei tilsette i Ulstein Group kjem til å bli sagt opp. Klubbleiar Bjarne Pettersen i Fellesforbundet, saman med resten av klubbstyret, går tøffe forhandlingar i møte, men understrekar at det blir endå tøffare for dei som mister jobbane sine.