Får sletta gamal gjeld

Nyhende

Både styreleiar Frede Uldbæk og dagleg leiar Aage Christensen orienterte kommunestyret før politikarane gjorde vedtaket sitt. Dei forklarte at selskapet har gått i minus i fleire år, og såleis opparbeidd seg ein del gjeld. No har selskapet fått ny leiing, og dei har tatt grep for å snu skuta. Ulstein Eigedomsselskap KF og Ulstein Fjernvarme AS er slått saman til ein organisasjon, noko som har ført til store innsparingar, effektivisering og kompetanseheving.