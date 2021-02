Honnør til lærarane

Nyhende

Kommuneleiar Gry Nordal sa det var ei stor glede å få leggje fram ein rapport som dette. Ulstein kommune kan vise til gode resultat både fagleg og sosialt. Ho sa at kommunen både har ein flott elevflokk og ein god lærarstab. Ulstein kommune satsar på kompetanseheving av lærarane. Ikkje berre har dei gjennomført eit grundig løft innan teknologi. Dei vidareutdannar også lærarane innan kjernefaga norsk, rekning og engelsk. Nordal sa også at rammevilkåra politikarane har gitt dei innan oppvekstsektoren har vore viktige for å få til dette.