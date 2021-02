Nyhende

– Vi skal ikkje legge ned alle sjukeheimsplassane. Eg trur at dei aller fleste eldre, dersom dei får hjelp og støtte til å bu heime lenger, så trur eg dei fleste vil ønske seg dette i staden for å kanskje verte buande på sjukeheim i årevis. Eg trur alle skal vere trygge på at dei vil få dei tenestene dei treng, svara Kariann Bigseth. Kommunikasjonsansvarleg i Hareid kommune, Erlend Friestad, hadde då lagt fram spørsmål om kva med dei eldre som no kjenner seg utrygge på at dei ikkje skal ha ein sjukeheimsplass som ventar på dei.