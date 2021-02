Nyhende

Fredag kom nyheita om at Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir offisielt slått saman 1. juli 2021 og at det får nytt namn - Eksportfinansiering Norge, eller Eksfin. Men enn så lenge heiter dei to aktørane altså GIEK og Eksportkreditt. Og - no er fokuset mest retta mot kvar dei snart samanslegne aktørane skal ha sitt hovudkontor.