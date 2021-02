Må velge mellom varm kyrkje eller orgelmusikk

Nyhende

Varm kyrkje utan orgelmusikk eller kald kyrkje med orgelmusikk? Det er dilemmaet for Ulstein sokn i den pågåande kuldebolken.

– Skal vi ha det varmt i kyrkja går dette utover treverket i orgelet. Luftventilane i pipene slår seg og vert skeive og falsk luft skaper ulydar som organisten ikkje kan stå inne for, forklarer kyrkjeverje Christfried Kaul.

Den langvarige kuldeperioden har skapt utfordringar for bruken av kyrkja. Med dei varmekjeldene som er installert i gudshuset får ikkje soknet temperaturen høgare enn rundt 15 grader.

Ved å nytte kraftige varmevifter i tillegg kan dei få ein akseptabel innetemperatur, men då risikerer ein at orgelet vert påført skader som vil verte kostbare å reparere. I tillegg er det fleire stader i kyrkja store sprekker i treverket på grunn av den tørre lufta. Ifølgje fuktmålaren på galleriet er fuktprosenten heilt nede i 18 prosent, medan 40 prosent er det som vert anbefalt, seier Kaul.

Han meiner at det ideelle hadde vore om dei kunne varme kyrkjerommet raskt opp og fått kjølt det like raskt ned att. Ulstein sokn har nyleg fått løyvingar av Riksantikvaren som skal gå til ei oppgradering av den elektriske oppvarminga i kyrkja, så det vil vonleg betre situasjonen noko på sikt.

For å unngå å skade orgel og interiør ytterlegare, har dei no valt å halde temperaturen på eit minimum. Tysdag er det gravferd. Den vil gå føre seg utan orgelmusikk og i tillegg må deltakarane bu seg på at vil vere ganske kaldt i kyrkja.

– Vi vil naturlegvis informere dei pårørande om dette på førehand, seier kyrkjeverja.

Ein ting er kyrkjelyden, ein annan ting er tilhøva for dei som skal arbeide i kyrkja, noko kyrkjelydspedagog Ingrid Madli Sæter er oppteken av. Ho er tillitsvald for dei tilsette i soknet.

Sjølv om gudstenestene anten vert sende digitalt med berre eit fåtal til stades i kyrkja eller vert haldne på Sjøborg, så er det mykje aktivitet som normalt skulle ha gått føre seg i kyrkjerommet.

Ingrid Madli Sæter fortel at dei inntil vidare har flytta konfirmantundervisninga til Fredheim, men at det er usikkert korleis dei vil løyse det i samband med andre samlingar i regi av trusopplæringa.