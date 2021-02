Opnar for besøk

Nyhende

Hareid sjukeheim har vore stengt i to veker som følgje av utbrot av noroviruset. Det førte til at både tilsette og brukarar vart sjuke.

No blir det igjen opna for besøk, men det må skje etter dei besøksrutinane som gjeld under koronapandemien. Ifølgje Hareid kommune betyr dette at ein kan ha to besøk per veke, med maks fem besøkande totalt på dei to besøka.

"Vi oppmodar alle besøkande til å vere meir varsame enn elles, særleg om de har vore i nærleiken av folk med omgangssjuke dei siste dagane", skriv Hareid kommune på sine nettsider.

Kommunen skriv også at dagsenter og matsal framleis vil vere stengt, medan omsorgsbustadane på Hadartun ikkje er stengt for besøk. Her ønskjer ein likevel avgrensa besøk på grunn av ein framleis ustabil situasjon.