Nyhende

Dei nydelege vinterdagane har lokka mange ut i naturen. Det er sjeldan vi har hatt slike vertilhøve her på våre kantar, der ein faktisk kan gå på ski heilt nede i fjørekanten. Men alt har ein ende. Det teikna til å verte nok ei draumehelg med sol frå skyfri himmel over skimrande snøvidder, men måndag skyar det over og vert mildare i følgje meteorologane.

Bli med på å dokumentere denne helga ved å ta bilde og sende desse til redaksjon@vikebladet.no. Bileta vert publiserte på vikebladet.no.