Vass i røra

Nyhende

I gratisavisa Nytt i Uka stod for ei tid sidan ein artikkel, signert av Odd Østen Hurlen, der han betakkar seg for at Ålesund kommune nyttar ordet VASSMÅLAR.

Han skriv: ”I rørene til mine eiendommer kommer det vann, og ikke vass”.

Han har også returnert brev frå kommunen med beskjed om at det på ”min måler står det vannmåler, og ikke vassmålar”.

Då Ålesund kommune gjekk i hop med nokre omkringliggande nynorsk-kommunar, oppstod ein del tilfelle der skrivemåten på ord kom til å sprike. VATN er eitt av dei. Medan ålesundarane lenge har hatt vannverk, har kommunane rundt hatt vassverk like lenge.

Men i Ålesund heiter det framleis, i følgje Kartverket sine annalar, Lerstadvatnet, Ratvikvatnet og Brusdalsvatnet. Men Lillevatnet (Lisjevatnet) i Spjelkavik vart litt rart, så der stormar Lillevannet fram.

Så VATN er eit problemord for bysamfunn, som held på VANN også i samansette ord som VANNVERK, VANNRØR, VANNMÅLER o.s.v.

Men det er inga usemje om at VATN er det ordet som har vore brukt her på Sunnmøre – frå gamal tid – ja, frå eldgamal tid.

Men i kombinasjon med andre ord, der VATN er blitt påhekta eit ledd, har TN-lyden vorte forenkla til SS. Denne forenklinga er Norge åleine om. Derfor heiter det ikkje VATNSVERK, men VASSVERK – og derfor heiter det ikkje VATNSRØR, men VASSRØR o.s.v. Vi har også mange fjellnamn som bygger på eit vatn. Der skjer det same: TROLLVASSEGGA ved Flø bygger på Trollvatnet. Alternativet er Trollvannsegga, men då måtte det også heite Trollvannet, og det gjer det ikkje.

Islendingane, som også har ordet VATN, kallar vassverka sine VATNSVEITA. Dei har ikkje omgjort TN til SS.

Svenskane seier VATTEN – og har laga seg ordet VATTENFALL der vi har FOSS (dei har også FORS). Svenske vassverk heiter VATTENVERK. Men historisk har dei hatt VATTUVERK.

Engelskmennene seier WATERWORKS, medan det heiter WASSERWERK på tysk. Det er vel det som liknar mest det nynorske VASSVERK.

Når vi dannar ord ved å samanstille to ulike ord, nyttar vi ofte ein mellomlyd for å lette uttalen. S, E og A er dei mest vanlege. I staden for ROMJULDANS, seier vi ROMJULSDANS – og i staden for HESTHALE, seier vi HESTEHALE – og i staden for SUTLAUS seier vi SUTALAUS (eller SYTALAUS).