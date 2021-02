Ungdomen vil knappast tru at dette er Ulsteinvik sentrum

Nyhende

Dagens tenåringar og folk som har flytta til Ulsteinvik i dei seinare år, vil knappast tru at dette er eit foto av sjøsida i Ulsteinvik sentrum. Fotografen har stått på den gamle kommunekaia på Geileneset, der også det gamle kommunehuset og godsekspedisjonen (Sjøborg) var plassert. Det er Aud B. Ulstein som har lånt ut bildet, men kven som er fotografen, veit ho ikkje. Svein Lidvar Brandal har hjelpt til med både tidfesting og oppramsing av sjøbuene vi ser på bildet. Året er truleg 1955, og ved kaia ligg bilferja «Varholm», som i 1957 vart avløyst av «Torulf». Vidare ser vi Joakimbuda, Pusbuda, Ulsteinvik Møbel- og Trevarefabrikk, Møbelcentralen ved Inge Seljeset og husa til Johannes Strand (så vidt), Otto Garnes, Konrad Simonnes, Flø & Flø Målarforretning og husa til Rolf Haakonsholm, Gudbjørn Nordal, Alf Reite og Arnulf Brevik. Sjøsida i Ulsteinvik har blitt bygd ut i fleire etappar. Først med utfylling av sanden, der blant anna Cubus-bygget og Mega ligg i dag. Deretter kom Sjøgata, og tidleg på 2000-talet starta utfyllinga av det som skulle bli Sjøsida, området frå Quality Hotel Ulstein til Geileneset. I 2014 vart Sjøgata oppgradert til miljøgate med to rundkøyringar. Som vi ser har Ulsteinvik sentrum fått mykje nytt land sidan 1955. Fleire av husa på Sanden vart rivne, men blant andre Arnulf Brevik sitt hus. Kleven-bygga, som til denne tid har hyst NAV og Posten, er bygde like ved der huset til Brevik stod, og der gutungane for eit par generasjonar sidan kunne ligge like utanfor huset og pilke etter mort.