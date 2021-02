Søkjer etter sakna fiskar i havområdet mellom Runde og Godøya - held fram gjennom natta

Nyhende

Sunnmørsposten skreiv tysdag kveld at eit redningshelikopter, redningsskøytene RS Idar Ulstein og RS DNV II, to brannbåtar og to båtar frå Røde Kors leitar etter ein sakna fiskar, i havområdet mellom Runde og Godøya. Båten til vedkomande blei funnen drivande nord for Runde - men mannen var ikkje om bord. Dei pårørande er varsla.

Ingen har høyrt noko frå mannen, som ifølgje Sunnmørsposten reiste ut med ein kvit sjark i 13-tida tirsdag, eit stykke utanfor Godøya i Giske kommune. Det var klokka 19 tysdag kveld at mannen blei meldt sakna til politiet - då han ikkje var komen heim.

Redningsselskapet har elles opplyst til Sunnmørposten at båten sist blei sett tidleg tirsdag ettermiddag mellom Breisundet og Fauskenbøya utanfor Ulstein.

Søket vil halde fram gjennom natta, blir det vidare opplyst.