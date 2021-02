Nyhende

Framstegspartiet og Høgre reagerte på at formannskapet så tidleg i året må gjere vedtak om slike summar. No er det nettopp ferdige med budsjettarbeidet, ein slik sum burde vore tatt med der. Kommunen er i ein situasjon der dei spinkar og sparer. Dei meinte at ein får nøye seg med det gamle materiellet eit val til.