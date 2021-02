Nyhende

Ved hjelp av GPS-merking kan trekkvegane til to hjortekoller frå Hareid snart kunne fylgjast via heimesidene til Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Merkinga er ein del av prosjektet Vesthjort som er eit samarbeid mellom ti kommunar på Søre Sunnmøre og i Nordfjord.