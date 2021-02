Pårørandeforening

Nyhende

Måndag kveld hadde var det styremøte i Pårørørandeforeininga for Hareid sjukeheim, Hadartun og Hjellebakken. Det nye styret vart konstituert i november og ønskjer no å verte litt meir synlege for gruppa dei arbeider for.

Ole Einar Kaldhol er styreleiar og har med seg Ingvild Åkervik, Turid Engen, Kari Anne Nevstad Ringstad, Torill Dale, Inger-Mari Eidsvik og Modulf Hareide. Johanne Liavåg og Laila Bjåstad er også med i styret, men var ikkje til stades under møtet denne veka.

- Vi ønskjer å presentere oss og fortelje kven vi er, sjølv om mange nok har byrja å kjenne litt til oss gjennom underskriftskampanjen vi har lansert, fortel Kaldhol.

Underskriftsaksjonen "HAREID: Nei til nedlegging og omgjering!" har så langt samla inn over 1100 underskrifter mot administrasjonen i Hareid kommune sine framlegg om endringar ved sjukeheimen.

Etter konstitueringa av det nye styret har mykje handla om nettopp denne saka, som har engasjert mange i Hareid kommune dei siste vekene.

Ole Einar Kaldhol fortel at bakgrunnen for å ha pårørandeforeininga er å gje ei røyst til dei som ikkje har ei.

- Då kan vi vere ei røyst inn mot det kommunale, velfersetaten og slike ting. For det er ein del personar her som ikkje kan heve stemma sjølv, seier Kaldhol.

- Vi har også erfart som pårørande at det er ting som kanskje ikkje fungerer så godt|, der vi kan tenkje oss ei endring, legg Turid Engen til.

Ingvild Åkervik meiner det er ein styrke at dei pårørande går saman.

- At vi ikkje sit på kvart vårt nes og kjempar for vår sak, men at vi gjer det samla, seier ho.

Modulf Hareide fortel at pårørandeforeininga prøvar å påverke på dei måtane dei kan, for å skape endring på område der ting ikkje fungerer optimalt.

- Det gjeld både for dei som tek imot tenestene frå kommunen og for dei pårørande, at ting blir betre, seier Hareid.

Pårørandeforeininga for Hareid sjukeheim, Hadartun og Hjellebakken synest også at dei har blitt tatt imot på ein bra måte.

- Dialogen har vore bra og viljen er til stades. Det går heilt ned på detaljnivå og på ting som vi erfarer som pårørande.

Pårørandeforeininga har også blitt involvert i prosessen rundt saka der administrasjonen i Hareid kommune har kome med framlegg om endring av institusjonsplassar til bukollektiv og redusering i talet på institusjonsplassar i kommunen.

- Vi har fått ta del i denne prosessen og det er positivt med tanke på at vi er ei ung pårørandeforeining. Vi har også fått signal om at dei ønskjer å ha oss med vidare i prosessar som skal gå føre seg i kommunen. Det set vi pris på. Vi skal tenkje på brukarane og deira rettar, det er prioriteten for oss, seier Ole Einar Kaldhol.