Nyhende

Det kjem no ein ny krisepakke til lokalt næringsliv. Ein milliard kroner blir fordelt til dei norske kommunane. Den eine halvparten blir fordelt på kommunane etter innbyggartal. Den andre halvparten går til kommunar som har ei arbeidsløyse over landsgjennomsnittet og til kommunar som har innført smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D.