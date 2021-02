Grilla brannsjefen om gebyr for fyringsanlegg

Nyhende

Torsdag fekk Hareid kommunestyre opp ei sak om justering av gebyret for fyringsanlegg, tidlegare kalla feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I saksutgreiinga går det fram at gebyra som vart vedtekne for 2021 ikkje var korrekte og administrasjonen bad difor kommunestyret om å justere dette.