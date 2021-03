"Hoi, hoi, hoi" ropte Rotarypresidentent då han såg kva som stod på sjekken

Nyhende

I ettermiddag overraska banksjef Lillian Kleven Breivik i Sparebank 1 Søre Sunnmøre ein glad gjeng i Hareid Rotary. President Oskar Grimstad, dei to tidlegare presidentane Bjørn Teigene og Sverre Jarl Ulstein og kasserar Hanne Rognan møtte opp på Rotarystien for å ta imot 10 000 kroner til prosjektet sitt med å få lys på Rotarystien. Men då forsamlinga kom fram til gapahuken og banksjefen viste fram at det stod 100 000 kroner på sjekken, då ropte dei ut ut i glede. Dette var over all forventning.