Hareid mållag håper på mållagsarrangement i 2021

Nyhende

– Vi kan håpe at vi til hausten kan samlast fysisk. Den tradisjonsrike ballegova, lesestund for barn og forfattarkveld, er noko av det vi ser føre oss, seier nyvald leiar i Hareid mållag, Iselin Nevstad Øvrelid.

I 2020 var det ikkje rom for dei vanlege aktivitetane til mållaget, som ballegove og forfattartreff på grunn av koronapandemien. Pandemien vil nok prege året 2021 også. Det nye styret vil derfor prøve å få til digitale arrangement eller opplevingar som ikkje samlar folk fysisk dette halvåret. Døme kan vere videooverført kviss eller rebusløp som går over fleire dagar.

Hareid mållag har føremål å samle målfolket i Hareid og arbeide for det nynorske målet. Laget skal også styrke grunnlaget for den folkelege bygdekulturen. Det betyr at arrangementa ikkje treng å handle berre om språk og litteratur.

– Bygdekultur er eit vidt omgrep, så her er det eigentleg berre kreativiteten som set grenser. Vi er opne for tips frå både medlemmar og andre på kva aktivitetar dei kan tenkje seg, fortel Øvrelid.

Trass at koronaåret 2020 var eit «kjedeleg» arbeidsår for mållaget, gjekk medlemstalet opp. No har laget 135 betalande medlemmar. Noregs mållag har også hatt stor medlemsvekst. Ved årsskiftet hadde Noregs Mållag 13688 medlemmar. Det er det høgste talet på 31 år.

– Vi har sjølvsagt plass til fleire. Medlemsveksten i mållaget viser at folk ønsker å kjempe for skriftspråket som ligg tettast opp mot dialektane våre.

Om få månadar opnar det nye biblioteket på helsehuset. Øvrelid trur vil vere ein katalysator for aktivitet, ikkje berre i regi av mållaget, men også for resten av dei frivillige laga og organisasjonane i Hareid kommune.

– Det blir fantastisk å få eit så moderne og flott bibliotek og samlingslokale i kommunen vår. Vi kjem til å nytte oss av tilbodet, både som medlemmar og som lag, seier ho.

Resten av styret i 2021 er Helga Bøe, Camilla Nanseth, Marita Austnes og Erlend Friestad. Kjell Peder Overvåg og Knut Falk er varamedlemmar.