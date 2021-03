Nyhende

Statsminister Erna Solberg skal tysdag gjere greie for koronahandteringa for Stortinget. Deretter vil statsministeren, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg møte informere om koronasituasjonen i ein pressekonferanse.

På førehand har det vore venta at det under pressekonferansen vil kome nye tiltak for å slå ned koronasmitta. Ein reknar med at pressekonferansen vil ta til rundt 11:15.