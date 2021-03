– Gledeleg opplagsauke i eit utfordrande år

Nyhende

– Dette er sjølvsagt veldig kjekt og gledeleg, seier dagleg leiar og redaktør i Vikebladet Vestposten, Linda Eikrem.

Som tilfellet er for dei aller fleste avisene i Møre og Romsdal, har også Vikebladet Vestposten opplevd ein auke i opplaget frå første til andre halvår 2020. For Vikebladet Vestposten sin del er auken på 124 aviser, noko som utgjer ein vekst på 2,4 prosent. Det totale opplaget for avisa er dermed oppe i 4244. Det går fram av Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) si oversikt over mediehusa sine opplagstal for 2020.

– Dette handlar nok i stor grad om, dersom nokon skulle vere i tvil, at lokalavisa framleis har ein viktig posisjon blant folk. Når det gjeld å få ut informasjon frå til dømes det offentlege, når avisa veldig breitt ut. Lesarane våre har vore veldig interesserte i å lese om korona i året som har gått, og fleire av dei mest leste sakene våre i fjor har handla om pandemien.

Utfordrande

Trass i opplagsauken legg Eikrem likevel ikkje skjul på at det har vore utfordrande å drive lokalavis i koronaåret 2020.

– Ikkje minst på grunn av at kulturlivet i stor grad har blitt sett på vent og at vi dermed har fått mindre å skrive om. Samstundes har pandemien ført til at vi har vore nøydde til å tenke på nye måtar, og det har gitt oss mange nye historier med menneske vi kanskje ikkje hadde fått møte elles, seier Eikrem som er glad for at så mange framleis vil halde fast ved lokalavisa si.

Med eit opplag på 4244 er Vikebladet Vestposten er den sjette største avisa i Møre og Romsdal, etter Vestlandsnytt som har eit opplag på 4507. Vestlandsnytt har også gått fram, nærare bestemt med 84 aviser, det siste halvåret. Møre-Nytt ligg på fjerdeplass med eit opplag på 4931, også her har det vore oppgang. Tidens Krav har auka med 285 og ligg på tredje med 12.573 eksemplar. På andre plassen finn vi Romsdals Budstikke som har hatt ein framgang på 605 aviser og har no eit opplag på 16.449. Sunnmørsposten er på topp med 26.600, ein auke på 912 sidan første halvår.