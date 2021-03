Nyhende

Webjørn Landmark, dagleg leiar i Ishavsmuseet Aarvak fortel at det var dårleg forretning å halde museet ope med dei strenge smittevernreglane og halde selskap for ti personar. Så dei siste tre månadene har museet vore stengt, så har dei nytta tida til naudsynt vedlikehalde og oppgradering. No er heile bordkledninga og halvparten av vindauga på nordveggen skifta. Bordkledninga frå 1950-talet var modent for utskifting etter nordavinden har stått rett på han i så mange år. Det var også godt å få på plass nye og tette vindauge på veggen. Utan pengestøtte frå banken trur ikkje Landmark det hadde fått til dette.