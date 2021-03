Nyhende

Bibliotekleiar Jørn Hjørungnes uttrykte stor glede og forventning då han ønskte forfattar Tore Renberg velkommen til Ulstein bibliotek torsdag ettermiddag. For dei vel femti frammøtte blei det heilt klart at gleda var gjensidig. Renberg takka Bjørnsonfestivalen og Ulstein kommune for invitasjonen i samband med prosjektet «Litteraturhus i Møre og Romsdal». Arrangementet hadde femti plassar med påmelding, som blei tidleg fylt opp. Renberg har ein stor lesarskare.