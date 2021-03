100.000 steg på ein dag

Nyhende

Det vart litt av ein tur for Therese Hareide Holstad då ho tysdag la ut med mål om å passere 100.000 steg i løpet av ein dag. Då turen starta i Brandal var det Therese og Jørund Skarbakk som tok laust med retning Alme.

Skarbakk fortel at turen gjekk vidare over Alskleiva, gjennom Snipsøyrdalen, heilt ut til Flø og tilbake til Brandal. Då mangla det framleis nokre steg før 100.000, men med eit par joggeturar utover Kvitnesvegen var målet nådd då klokka bikka 00:00.

For Jørund sin del sørga eit dårleg kne for at turen måtte avsluttast etter om lag 50.000 steg, men Therese stod distansen ut og la bak seg 100.000 steg og over 80 kilometer på om lag 13 timar. Deretter bar det rett i seng for å verte klar til å gå på jobb i barnehage onsdag morgon. Ein imponerande innsats!