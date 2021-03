Nyhende

Egil Ulfstein (H) ville vite om det er gode moglegheiter for å kvitte seg med slikt som stein, grus og mold. Det fekk han til svar at det er. Kommunalsjef Arne Runar Vik sa at dei kan ta i mot masse uavhengig av denne saka, det har dei løyve til frå før. Det er ordinært avfall dei vil utvide løyvet med.