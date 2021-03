Nyhende

Ulstein Eigedomsselskap KF har den siste tida fått både ny styreleiar og ny dagleg leiar. Engh sa til formannskapet at det har vore nokre små gnissingar mellom UEKF og kommunen kvar skiljet ligg. Sjølv om eigedomsselskapet har eige styre og eigen dagleg leiar, slo ordføraren fast at det ikkje er tvil om at dei er underlagt kommunestyret i Ulstein. Han leverte eige framlegg til vedtak i denne saka for å trekke opp nokre grenser og rammer.