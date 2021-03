Nyhende

Det er utarbeidd ein felles handlingsplan for alle kommunane på Sunnmøre. Målet er at tiltak og auka merksemd på vald i nære relasjonar vil bidra til å styrke det førebyggande arbeidet, at fleire valdsutsette og valdsutøvarar får naudsynt hjelp og at fleire situasjonar der menneske blir utsette for vald blir avdekte og avverja.